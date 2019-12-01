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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США при крушении самолета погибли девять человек

CA-NEWS (CA) -  В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.

Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12 находилось 12 человек. Воздушное судно разбилось около 12:30 вскоре после взлета из аэропорта города Чемберлен в 225 км к западу Су-Фолс.

По данным NBC, среди погибших были двое детей и пилот. Троих выживших доставили в больницу. Издание отмечает, что накануне происшествия в районе авиакатастрофы было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что 29 ноября в Канаде погибли семь уроженцев Узбекистана, в том числе трое детей при крушении легкого одномоторного самолета Piper PA-32. По предварительной информации, причиной крушения стала плохая погода.

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