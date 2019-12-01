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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ходе субботника в Душанбе восстановлены могилы ветеранов войны

CA-NEWS (TJ) -  Военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ), расположенной в Таджикистане, и социально активные граждане республики привели в порядок и восстановили могилы ветеранов Великой Отечественной войны в Душанбе. Акция состоялась в ознаменование 75-летия победы в ВОВ, сообщает пресс-служба 201-й РВБ.

"Военнослужащие 201-й военной базы приняли участие в акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны в ознаменование 75-летия победы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, военные "привели в порядок и восстановили могилы ветеранов Великой Отечественной войны на православном кладбище города Душанбе". Кроме российских военных, в акции приняли участие сотрудники посольства России в Таджикистане, представительства Россотрудничества, общества памяти ветеранов Таджикистана и социально активные граждане страны.

В сообщении отмечается, что субботник организован руководителем группы "Память-201" и проведен в преддверии годовщины контрнаступления советской армии в битве под Москвой. В общей сложности благоустройством могил занимались более 100 человек, которые убрали и расчистили аллеи, отреставрировали некоторые памятники советских воинов, восстановили основания и обновили надписи на мемориалах, а также укрепили ограды.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Располагается в двух городах Таджикистана - Душанбе и Бохтаре. В соответствии с подписанным в 2012 году соглашением РВБ будет находится в республике до 2042 года, сообщил ТАСС.

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