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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Туркменистана начали массово оформлять банковские карты

CA-NEWS (TM) -  Жители Туркменистана начали срочно оформлять банковские карты после того, как две недели назад в госмагазины поступило распоряжение не принимать к оплате наличные.

Купить продукты по госцене по-прежнему разрешается только по безналичному расчету, передают "Хроники Туркменистана".

В свою очередь банки начали предлагать клиентам карты «Goýum» (Вклад). Оформление стоит 23 маната и длится от 10 дней до полутора месяцев в зависимости от банка.

Напомним, что внешний вид карт в апреле 2018 года утвердил лично президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По неясной причине среди населения начали распространяться слухи о том, что с помощью этой карты можно будет снимать валюту в других странах по госкурсу, однако корреспонденту ХТ эту информацию в банке опровергли, заявив, что «услуга по получению валюты с карт «Goýum» в других странах не предусмотрена».

Курс Центрального Банка Туркменистана 3,5 туркменских маната - $1. Средняя заработная плата в стране составляет по официальному курсу около $228 долларов.

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