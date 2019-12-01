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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Ирака подал прошение об отставке на фоне протестов

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в палату представителей страны прошение об отставке на фоне продолжающихся с начала октября протестов. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление главы кабмина.

Ранее протестующие в иракском Наджафе сожгли здание иранского консульства.

МИД Ирана выразил послу Ирака решительный протест в связи с инцидентом.

Сообщалось, что не менее шести человек погибли и свыше 140 пострадали в ходе демонстраций на юге Ирака.

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