Премьер Ирака подал прошение об отставке на фоне протестов

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в палату представителей страны прошение об отставке на фоне продолжающихся с начала октября протестов. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление главы кабмина.

Ранее протестующие в иракском Наджафе сожгли здание иранского консульства.

МИД Ирана выразил послу Ирака решительный протест в связи с инцидентом.

Сообщалось, что не менее шести человек погибли и свыше 140 пострадали в ходе демонстраций на юге Ирака.