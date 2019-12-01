Премьер Ирака подал прошение об отставке на фоне протестов
- Азия и мир, общество
- 15:50, 01 декабря 2019
- Просмотров: 540
CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в палату представителей страны прошение об отставке на фоне продолжающихся с начала октября протестов. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление главы кабмина.
Ранее протестующие в иракском Наджафе сожгли здание иранского консульства.
МИД Ирана выразил послу Ирака решительный протест в связи с инцидентом.
Сообщалось, что не менее шести человек погибли и свыше 140 пострадали в ходе демонстраций на юге Ирака.