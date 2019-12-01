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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США потратили $7,4 млрд на «Чёрную пятницу» в интернет-магазинах

CA-NEWS (CA) -  Американские покупатели потратили в интернете $7,4 млрд на «Чёрную пятницу». Онлайн продажи в США выросли за год на 19,6%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на достигнув $7,4 млрд. В обычных магазинах продажи выросли на 14,5% до $4,2 млрд, — отмечает издание.

Директор по глобальному розничному консалтингу ShopperTrak Брайан Филд отметил, что такая тенденция говорит о том, что покупателям важен бренд, а не место покупки.

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