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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС расследует способы сбора данных компанией Google
Google
Google

CA-NEWS (CA) -  Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование способов сбора информации компанией Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Комиссия направила компаниям опросники в рамках предварительного расследования, касающегося применяемых Google методов сбора и использования данных, — цитирует документ ТАСС.

Расследование будет особенно внимательным в отношении использования Google данных о местных поисковых сервисах и рекламы в Интернете.

Компания сообщила, что сбор данных использует только для того, чтобы повышать уровень сервиса. Представитель Google подчеркнул, что любой пользователь в любой момент может удалить все данные о себе.

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