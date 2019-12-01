ЕС расследует способы сбора данных компанией Google

Google

CA-NEWS (CA) - Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование способов сбора информации компанией Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Комиссия направила компаниям опросники в рамках предварительного расследования, касающегося применяемых Google методов сбора и использования данных, — цитирует документ ТАСС.

Расследование будет особенно внимательным в отношении использования Google данных о местных поисковых сервисах и рекламы в Интернете.

Компания сообщила, что сбор данных использует только для того, чтобы повышать уровень сервиса. Представитель Google подчеркнул, что любой пользователь в любой момент может удалить все данные о себе.