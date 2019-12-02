Чемпион Ирана по дзюдо Саид Моллаеи стал гражданином Монголии

CA-NEWS (MNG) - Чемпион Ирана по дзюдо Саид Моллаеи получил гражданство Монголии и теперь будет бороться в Циндао от этой страны.

На днях Саид Моллаеи встретился в Улан-Баторе с президентом Монголии и бывшим президентом Ассоциации дзюдо Халтмаагийном Баттулгой, который вручил ему паспорт.

Чемпион мира 2018 года Саид Моллаеи бежал из Ирана, после чего ему было обещано немецкое гражданство.

Саид Моллаеи — иранский дзюдоист, чемпион мира 2018 года в весовой категории до 81 кг. Призёр азиатских игр и чемпионатов Азии по дзюдо. Он родился 5 января 1992 в Тегеране.

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште он становится бронзовым призёром. На летних азиатских играх в августе в Джакарте стал серебряным призёром.

На чемпионате мира 2018 года в Баку, в финале в весовой категории до 81 кг, спортсмен одержал победу и завоевал золотую медаль — первую на мировых чемпионатах. Это первое достижение для Ирана за последние 15 лет. А уже год спустя – уход из национальный сборной и запрос на предоставление политического убежища в Германии.

На чемпионате мира в 2019 году в Токио иранские власти приказали Саиду Моллаеи проиграть, чтобы в финале он не вышел против дзюдоиста из Израиля Саги Муки.

"В Японии я принял самое важное в моей жизни решение. Возможно, я никогда больше не увижу свою семью. Я знаю, будет тяжело. Олимпийская борьба стала частью моей жизни", - сказал спортсмен.

Французский дзюдоист Тедди Ринер поддержал Саида, похвалив его в Twitter за самоотверженную любовь к спорту.

Тогда стало известно, что Саид Моллаеи вступит на Qingdao Masters от имени Монголии. Международный турнир по дзюдо из серии «Мастерс» пройдет в городе Циндао (Китай). В Циндао Моллаеи должен был сражаться в составе Международной команды беженцев. Однако на сайте IJF его имя значится в сборной Монголии.

Саид Моллаеи, который по-прежнему занимает третье место в мире, обычно терял свои очки после перехода в другую страну. В рейтинге он связан с IRT, международной командой беженцев. В своей категории U81 кг первый монгольский боец - это Отгонбаатар Ууганбаатар на 17-м месте, а Нямсурэн Дагвасурэн - на 27-м месте.

Монголия лишилась несколько своих спортсменов в Азербайджане из-за их передачи собиралась "потерять" еще трех монгольских спортсменов, включая Нямсурэна Дагвасурэна, в ОАЭ в 2018 году, но эта передача была отменена.

Монголия завоевала последовательные олимпийские медали с 2004 года, и с дзюдоистом на посту президента эти амбиции могут стать только сильнее. С Моллаеей у Монголии появился серьезный туз, чтобы продолжить серию.