Под Ташкентом семья отравилась угарным газом, пострадали 11 несовершеннолетних

CA-NEWS (UZ) - В Кибрайском районе Ташкентской области 16 членов одной семьи отравились угарным газом. Сообщается, что пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, жертв нет.

Как сообщил Следственный департамент МВД Узбекистана, инцидент произошел 1 декабря в 5:30 утра по местному времени.

В одном из частных домов в махалле «Алишерабад» Кибрайского района Ташкентской области семья из 16 человек, среди которых 11 несовершеннолетних детей, отравившись угарным газом.

Сообщается, что отравившиеся незамедлительно обратилась за медицинской помощью в местное медицинское учреждение, погибших среди членов семьи нет.

Следственный департамент сообщил, что на месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются, по результатам проверки будет предоставлена дополнительная информация.

С наступлением холодов в Узбекистане участились случаи отравления угарным газом. За последний месяц от отравления угарным газом погибли более 20 человек.