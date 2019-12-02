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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хива стала культурной столицей тюркского мира-2020

CA-NEWS (UZ) -  После города Оша (Кыргызстан) статус культурной столицы тюркского мира-2020 переходит к городу Хива.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР, такое решение принято на 37-м заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, которое прошло в городе Оше 30 ноября. Выступая на заседании, министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов отметил, что решение было принято единогласно.

В заседании также приняли участие генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, замминистра культуры Азербайджана Рафиг Байрамов, замминистра культуры Казахстана Нуркиса Дауешов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпарслан, заместитель министра культуры Туркменистана Гурбанмурад Мырадалиев, а также министр образования и культуры Турецкой Республики Северного Кипра (страна-наблюдатель) Назым Чавушоглу.

Заместитель министра культуры РУз Камола Акилова отметила, что старинный город Хива, одна из главных жемчужин современного Узбекистана, почти полностью сохранил свой исторический облик. Когда-то он был центром Хорезмского ханства. В XVII веке он стал столицей Хивинского ханства. Большая часть города сегодня напоминает музей под открытым небом. И центр этого музея – крепость Ичан-Кала, древний комплекс, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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