50% материнской смертности происходят в результате несвоевременного обращения к медикам, - Комитет женщин Узбекистана

Эльмира Баситханова

CA-NEWS (UZ) - Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова в ходе пресс-конференции, посвященной теме улучшения охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья населения, заявила, что половина случаев материнской смертности в республике связана с несвоевременным обращением к врачу.

По ее словам, 45-50 процентов случаев материнской смертности происходят в результате безразличного отношения беременных женщин к своему здоровью и несвоевременного обращения к медикам.

Напомним, что в прошлом месяце на Международной конференции по народонаселению и развитию в Найробии (Кения) главы государств взяли на себя обязательства​ по полному искоренению материнской смертности, гендерного неравенства и бытового насилия до 2030 года.

Правительство Узбекистана также намерено выполнить данное обязательство в установленный срок.