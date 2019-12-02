50% материнской смертности происходят в результате несвоевременного обращения к медикам, - Комитет женщин Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 9:15, 02 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова в ходе пресс-конференции, посвященной теме улучшения охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья населения, заявила, что половина случаев материнской смертности в республике связана с несвоевременным обращением к врачу.
По ее словам, 45-50 процентов случаев материнской смертности происходят в результате безразличного отношения беременных женщин к своему здоровью и несвоевременного обращения к медикам.
Напомним, что в прошлом месяце на Международной конференции по народонаселению и развитию в Найробии (Кения) главы государств взяли на себя обязательства по полному искоренению материнской смертности, гендерного неравенства и бытового насилия до 2030 года.
Правительство Узбекистана также намерено выполнить данное обязательство в установленный срок.