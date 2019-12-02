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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Гонконге возобновились акции протеста

CA-NEWS (CA) -  В Гонконге полиция разогнала несколько тысяч участников антиправительственных протестов, завершив редкий период затишья между столкновениями и актами насилия.

В воскресенье жители Гонконга вновь вышли на улицы, скандируя революционные лозунги и призывы к "освобождению Гонконга". Полиция арестовала нескольких манифестантов, в то время как применение слезоточивого газа вынудило протестующих бежать в сторону гавани.

В Гонконге за минувшую неделю не было заметных волнений или беспорядков. В прошлое воскресенье в городе состоялись выборы в районные органы власти, которые привели к значительному успеху кандидатов, выступающих за демократические изменения и уменьшение влияния континентального Китая на жизнь Гонконга.

Как сообщает Reuters, активисты заявили о намерении продолжить антиправительственные выступления. Акции протеста, начавшиеся в июне, время от времени приводили к закрытию правительственных учреждений, коммерческих фирм, школ и даже международного аэропорта. В это воскресенье активисты несли плакаты с надписями "Не забывайте причину демонстраций", и чёрные флаги с логотипом "Революция сейчас". Были заняты несколько важных городских магистралей, жители Гонконга, некоторые с семьями, заполнили тем временем прилегающие улицы.

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