АБР предоставит кредит частной компании Монголии в местной валюте равной $7,5 млн

CA-NEWS (MNG) - АБР и компания Milko из Монголии подписали соглашение о расширении молочной деятельности и улучшении условий жизни в сельской местности.

28 ноября Азиатский банк развития (АБР) подписал кредит в местной валюте, эквивалентный $7,5 млн, с ООО «Милко» (Milko), членом группы Teso (Teso) и ведущей молочной компании в Монголии, для поддержки планов компании по расширению. его молочные операции, расширяя права и возможности женщин и мужчин по всей цепочке поставок. Это первый кредит АБР в частном секторе в Монголии, деноминированный в местной валюте.

Проект поможет Милко развить свои производственные мощности по переработке и переработке сырого молока, увеличивая ценность на внутреннем рынке и дополнительно интегрируя цепочку добавленной стоимости в молочной отрасли. Около половины сырого молока Милко поступает непосредственно от мелких поставщиков молока и скотоводов из центров сбора молока Милко. Прямой источник приносит выгоду скотоводам и общинам с дополнительным доходом, обеспечивая при этом Милко устойчивым и надежным источником сырья.

«Инвестиции в сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки могут привести к серьезным последствиям для экономики и развития», - сказал страновой директор АБР в Монголии Павит Рамачандран. «Этот проект является хорошей новостью для сельских домохозяйств, поскольку треть населения Монголии проживает в сельской местности, и их средства к существованию часто зависят от животноводства и производства молока».

Помощь АБР также поможет компании приобрести современное оборудование, инвестировать в более эффективные системы управления и обеспечить, чтобы его комплексные операции соответствовали международным стандартам сертификации. Это расширит экспортные возможности Милко на международных рынках, таких как Китайская Народная Республика и Казахстан.

«Это кредитное соглашение лежит в основе взаимных целей Teso и АБР по поддержке средств к существованию в сельской местности, особенно для женщин, и дальнейшему стимулированию переработки и экспорта молочной продукции монгольской компанией», - сказал президент Teso г-н Цогтгэрэл Одон.

АБР поможет Милко разработать и реализовать план по увеличению доли женщин, напрямую и экономически выгодных от закупок Милко сырого молока и лесных ягод, и увеличению доли выплат женщинам за сырое молоко.

Teso - ведущая группа производителей продуктов питания и напитков в Монголии. Teso производит молочные продукты и напитки, мороженое и лапшу. Милко является дочерьной компанией группы Teso, которая производит молочные продукты и напитки.