В Таджикистане подорожал сжиженный газ

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане выросла цена на сжиженный газ. В настоящее время один литр газа на автозаправочных станциях Душанбе стоит 3,7 – 3,9 сомони ($0,38-0,4). Неделю назад такой объем топлива продавался за 3,4 сомони. Свыше 60 процентов автотранспорта в Таджикистане используют сжиженный газ в качестве топлива.

Компании - поставщики ГСМ в Таджикистан пока не комментируют создавшуюся ситуацию. В Антимонопольной службе Таджикистана заявили Радио Озоди, что специалисты ведомства сейчас изучают причины повышения цен на сжиженный газ.

Душанбинский таксист Бахриддин Абдуллоев еще на прошлой неделе ежедневно заправлял машину сжиженным газом на 60 сомони (около 6 долларов). «Последние дни мои расходы увеличились на 15-20 сомони, т.е. каждый день я должен заправлять машину на 80 сомони. Как мне объяснить клиентам, что из-за роста цен на топлива я повышаю стоимость поездки?», - возмущается он.

Другой водитель по имени Парвиз, который занимается перевозкой пассажиров на личном транспорте из Душанбе в Куляб и обратно, сказал, что за последнюю неделю стоимость поездки повысилась с 45 сомони до 50-55 сомони.

По данным Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, более 60% автомобильного транспорта сегодня работает на сжиженном газе. Поставкой этого вида топлива в Таджикистан занимаются более 30 компаний, наиболее крупными из которых являются «Газпромнефть-Таджикистан» и «Фароз».

Работники АЗС Душанбе в беседе с Радио Озоди затруднились назвать причину повышения цен. Один из них лишь сказал, что причину нужно искать в странах-экспортерах сжиженного газа.

Два месяца назад власти Таджикистана заявили, что объем импорта сжиженного газа вырос, несмотря на повышение его стоимости в Казахстане, который является основным поставщиком этого вида топлива на таджикский рынок. В сентябре компании-поставщики увеличили объем импорта сжиженного газа до 31,5 тысяч тонн. В прошлом году на таджикский рынок поставлено 350 тысяч тонн сжиженного газа. Основным поставщиком этого топлива остается Казахстан, в сравнительно небольших объемах сжиженный газ поставляется из России, Туркменистана и Кыргызстана.

Напомним, летом Казахстан повысил экспортную стоимость сжиженного газа в два раза. Власти заявили, что увеличение оптовых цен на сжиженный нефтяной газ связано с возросшим вывозом его за пределы страны.

Повышение цен на сжиженный газ, по словам специалистов компаний- поставщиков ГСМ, может быть связано с возросшим спросом на это топливо. Однако эксперты считают, что причина повышения – отсутствие жесткой конкуренции на рынке.