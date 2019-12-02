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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Чемпионат мира по памяти. 10-летний монгол запомнил 333 картинки за 5 минут

CA-NEWS (MNG) -  В китайском городе Чжуха начался открытый чемпионат мира по памяти "IAM World Championships 2019". В декабре будут определены победители по 10 категориям.

Всего принимают участие более 500 спортсменов из 20 стран в трех возрастных категориях.

Монгольская команда памяти состоит из 16 спортсменов в возрасте 10-20 лет и двух тренеров, которые отправились в Китай для участия в своих 56-м и 57-м международных турнирах.

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Монгольские спортсмены в самом начале соревнований произвели фурор, установив несколько новых мировых рекордов.

10-летний Б.Жамбалбаярням в первый день соревнований установил новый мировой рекорд в категории “Картины”, запомнив 333 картинок за 5 минут.

Пока монгольская команда лидирует, завоевав 31 медаль из возможных 45.

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