Вкус Монголии для жителей Ричмонда. Семейная пара открыла свой ресторан

CA-NEWS (MNG) - Когда дело доходит до азиатской кухни в Ричмонде, можно сначала подумать о китайских или японских ресторанах. Но, что удивительно, в городе есть ресторан, который предоставляет Ричмондцам редкую возможность насладиться настоящей монгольской кухней.

Монгольская семейная пара Эрика Тэрбиш и Баттулга Очирпурэв являются владельцами EurAsia, ресторана, расположенного на проспекте Сан-Пабло, который открылся в 2012 году. Как следует из названия, в ресторане подают разнообразные блюда - в том числе японскую и русскую, а также монгольскую. Самым популярным блюдом среди покупателей являются вареные на пару пельмени монгольские под названием бууз. Буузы заполнены на выбор из говядины, курицы или овощей. Как только вы раскроете клецки палочками, из нее вырывается соус. Варианты из говядины или курицы заполнены мясом и наполнены больше, чем можно было ожидать.

Среди 11 супов в меню, один из любимых - классический русский деликатес под названием борщ. Этот суп готовит различные овощи, включая лук, морковь, сельдерей, свеклу и красную капусту, которые помогают придать цвет вина. Он имеет небольшой сладкий вкус и насыщенный вкус свеклы, а овощи, нарезанные на большие кусочки, придают текстуру. Перемешивание в сметане на тарелке с борщом добавляет смеси сливочности и терпкости.

В ресторане EurAsia, представлены популярные японские блюда - от рамен и удон до бенто и рулеты. Рулет под названием «Супер динамит». Это рулет, обжаренный во фритюре, в который наматывается полоска лосося, сливочный сыр, морские водоросли и рис для суши. Сверху в густом тесте находятся полоски острого соуса майонез и сладкого соуса унаги. Он хрустящий снаружи и мягкий внутри, с большим количеством сливок, исходящих из соуса.

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Тэрбиш и Очирпурэв приехали в США около 15 лет назад. Тэрбиш начала свою карьеру в качестве шеф-повара в монгольском ресторане в центре Окленда, а Очирпурэв занимался доставкой для японской компании по производству двигателей. Спустя три года Очирпурэв открыл типографию и начал готовить меню для ресторанов, опираясь на свой опыт работы в Монголии. В течение этого времени один из его клиентов, управляющих китайским рестораном, сказал ему, что он уходит из бизнеса, поэтому пара решила открыть EurAsia на его место.

Тэрбиш готовит все, используя свой опыт работы в ресторане в Окленде. Очирпурэв покупает ингредиенты, доставляет еду покупателям и моет посуду. Но ресторан - не единственное, о чем им нужно заботиться. Он встает уже в 5 часов утра, чтобы купить еду и бросить троих детей в школу, а его жена занимается утренней и вечерней работой по дому.

Этот широкий спектр продуктов привлекает посетителей разных национальностей - смесь монголов, тибетцев и американцев. Молодой монгольский постоянный клиент Лхагваа Батсэсээр сказал: «Еда здесь настоящая. Это то же самое, что моя мама сделала для меня, когда я был в Монголии». Очирпурэв сказал, что получение таких отзывов мотивирует пару, добавив: «Я хочу, чтобы клиенты чувствовали себя членами семьи».

EurAsia, расположенный по адресу: 12221, Сан-Пабло-Авеню, № 6, открыта со вторника по воскресенье с 11 до 21 часа в Ричмонде.