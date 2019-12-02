В Туркменистане врач, признавшийся в гомосексуализме, почти месяц не выходит на связь

CA-NEWS (TM) - Друзья и знакомые Касыма Гараева, молодого врача из Ашхабада, рассказавшего СМИ о своей гомосексуальности, обеспокоены тем, что он почти месяц не выходит с ними на связь. Последний раз о нем сообщалось 7 ноября, когда журналисты Радио Азатлык смогли побеседовать с ним по видеосвязи. С тех пор о Касыме не слышали ни коллеги, ни знакомые, сообщили в Телеграм-канале Альтернативные новости Туркменистана.



"Несмотря на то, что во время видео разговора с ним обстановка вокруг, возможно, напоминала домашнюю, есть основания полагать, что Касыма после беседы вновь увезли в полицию, а цель организации звонка между ним и Радио Азатлык – успокоить мировое сообщество", - отмечает издание. Напомним, после сообщения радио о том, что Касым пропал, несколько международных ЛГБТ-организаций запустили кампанию c целью выяснить местонахождение туркменского врача и добиться его освобождения. Все эти события проходили в преддверии визита Гурбангулы Бердымухамедова в Италию, в результате кампании в защиту Касыма встали некоторые итальянские политики.

С конца октября, когда после публикации Азатлыка с Касымом потеряли связь, молодой человек также не появлялся на своей работе в международном центре кардиологии. Turkmen.news пытался подробнее поговорить с его коллегами, но они наотрез отказались общаться на эту тему. После работы Касым несколько раз в неделю посещал курсы английского языка, но и на курсах его с тех пор никто не видел.

Знакомые Касыма за рубежом, побеседовавшие с turkmen.news, уверены, что жизнь и свобода молодого человека находятся в опасности.

«Он бы не упустил ни малейшей возможности, чтобы сообщить о себе, потому что он прекрасно знает, что мы переживаем за него, — сообщили знакомые Касыма. – Он также прекрасно знал, что после каминг-аута с ним может случиться все что угодно, поэтому заранее просил нас не верить тому, что он может сказать в дальнейшем, не оставлять его, не замалчивать о его судьбе и не прекращать говорить о проблемах туркменских гомосексуалов».

29 ноября turkmen.news дозвонился до отца Касыма – Максата Гараева. На вопрос, где находится Касым в настоящее время, отец молодого врача отвечать отказался.

«Если переживаете за него, то сначала исправьте все то, что там понаписали про него, потом уже звоните мне», — сказал он, отказавшись при этом уточнить, что именно нужно исправить.

21 октября Азатлык опубликовал подробную историю Касыма (представив его под псевдонимом Камиль) — как молодого врача-кардиолога преследовали правоохранительные органы и собственные родственники за его гомосексуальность. В материале говорилось, что Касым ранее уже попадал в руки полиции, что отец и дядя, работающий в службе охраны президента, пытались «лечить» его при помощи муллы и психолога, а потом дважды пытались сватать ему невесту. Касым не раз подвергался избиениям как со стороны полицейских, так и со стороны родных.

«Не переставайте говорить об этой проблеме и, если я исчезну, расскажите о том, что случилось со мной. Дядя сможет меня заставить сказать, что я этого не делал, что не писал вам ничего. […] Не верьте всему, что я могу сказать под давлением. Сохраните нашу переписку. Это семья меня уничтожает, пусть лучше весь мир знает, какие они», — писал Касым незадолго до своего исчезновения 24 октября.

В Туркменистане существует уголовное наказание за гомосексуальные связи между мужчинами. Признанным виновными в «мужеложстве» грозит до двух лет лишения свободы.