В Самарканде при обрушении грунта погиб рабочий

CA-NEWS (UZ) - 30 ноября в Самарканде произошло обрушение грунта при проведении земляных работ. Под завалами остались двое рабочих, один погиб, сообщает пресс-служба хокимията города Самарканда.

Согласно данным, обрушение грунта произошло в 17:30 во время проведения земляных работ по строительству магистрального трубопровода на пересечении улицы Рудакий и Бустонсарой. Под землей оказалось двое рабочих, выполнявшие работы.

По сообщению Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области гражданин М.Турсункулов 1997 г.р. получил тяжелые телесные повреждения и службой скорой помощи был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. У.Рустамов, 1981 г.р. скончался на месте происшествия.