РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде при обрушении грунта погиб рабочий

CA-NEWS (UZ) -  30 ноября в Самарканде произошло обрушение грунта при проведении земляных работ. Под завалами остались двое рабочих, один погиб, сообщает пресс-служба хокимията города Самарканда.

Согласно данным, обрушение грунта произошло в 17:30 во время проведения земляных работ по строительству магистрального трубопровода на пересечении улицы Рудакий и Бустонсарой. Под землей оказалось двое рабочих, выполнявшие работы.

По сообщению Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области гражданин М.Турсункулов 1997 г.р. получил тяжелые телесные повреждения и службой скорой помощи был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. У.Рустамов, 1981 г.р. скончался на месте происшествия.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Астане в честь Дня Первого президента РК запуcтят фейерверк
  • В Забайкалье автобус упал с моста под лёд, погибли 19 человек
  • Полиция Гааги сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×