В Таджикистане завтра заработает Национальный процессинговый центр по денежным переводам

CA-NEWS (TJ) - 3 декабря будет запущен Национальный процессинговый центр по переводу денежных средств без открытия счетов при Национальном банке Таджикистана, передает Avesta.



В этой связи, все трансграничные переводы без открытия банковского счета на территории Республики Таджикистан будут осуществляться Национальным процессинговым центром (НПЦ) по денежным переводам без открытия счета.

Основной целью создания НПЦ процессингового центра является повышение эффективности функционирования системы денежных переводов, повышение уровня прозрачности операций и минимизация транзакционных (операционных) рисков в целях обеспечения стабильности финансово-банковского сектора и создания предпосылок для безопасных денежных переводов в стране.

НПЦ как системная платформа представляет собой ряд аппаратных и программно-технических средств, созданных для обеспечения расчетов по трансграничным денежным переводам без открытия счета через корреспондентские счета участников (кредитные организации и платежные системы), открытых в Национальном банке Таджикистана.