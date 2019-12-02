В Петербурге водитель из Узбекистана спас полсотни пассажиров из горящего автобуса

CA-NEWS (UZ) - 1 декабря в социальных сетях петербуржцы выложили пугающие кадры с Приморского шоссе. На видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», почти целиком охваченный пламенем автобус.

По рассказам очевидцев, в салоне находилось около 50 пассажиров. Обошлось без жертв и пострадавших. Полсотне человек удалось покинуть транспортное средство и остаться невредимыми.

Как пишет spbdnevnik.ru, спаслись они благодаря грамотным действиям и оперативности водителя. Героем дня стал 43-летний уроженец Узбекистана, на предприятии он работает три года, рассказали в пресс-службе ОАО «Третий парк». Собеседник «ПД» восстановил хронологию событий.

Так, водитель автобуса маршрута № 211 выехал от метро «Черная речка» в районе 11:40, а уже около 12 часов заметил позади автобуса черный дым. Мужчина остановился у гостиницы «Балтиец», открыл сразу три двери и объявил об эвакуации.

«Водитель попытался самостоятельно тушить автобус тремя огнетушителями. К сожалению, как показывает практика, если автобус начинает гореть, то потушить его такими локальными средствами, как огнетушитель, практически невозможно. Это проверено», – объяснили в пресс-службе.

В ОАО «Третий парк» «ПД» подтвердили, что в ЧП никто не пострадал. Покинувшие автобус пассажиры благополучно сели на следующий автобус.

Справиться с огнем водителю помогли прибывшие сотрудники МЧС. Спасатели быстро потушили пожар.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области отметили, что по факту этого инцидента проводится проверка. Обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.