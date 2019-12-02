В Тель-Авиве посольство Казахстана организовало круглый стол с участием деловых кругов Израиля

CA-NEWS (KZ) - В Тель-Авиве посольство Казахстана организовало круглый стол с участием деловых кругов Израиля, сообщает пресс-служба МИД РК.

Израильским бизнесменам были представлены ключевые аспекты внешнеэкономической политики, инвестиционного климата и транзитно-транспортного потенциала, показатели экономического развития Казахстана. По итогам 9 месяцев 2019 года товарооборот между Казахстаном и Израилем составил более $400 млн.

В рамках прошедшего диалога израильские бизнесмены проявили интерес к реализации таких основных положений Послания, как взаимовыгодное сотрудничество в сфере инноваций, «экономики простых вещей», эко- и этнотуризма, строительства туристической инфраструктуры, цифровых технологий, агросектора, водных технологий, финтека, прикладных научных исследований, здравоохранения.

В заключение деловой встречи, руководство израильской бизнес-ассоциации сообщило о том, что вечером 16 декабря фасад здания мэрии Тель-Авива будет освещен в цвета казахстанского флага в честь Дня Независимости Казахстана.