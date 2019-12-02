На востоке Узбекистана люди перекрыли дорогу из-за отсутствия газа и света (видео)

- Узбекистан, общество
- 11:16, 02 декабря 2019
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- Обновлено: 12:19, 02 декабря 2019 English
|Продолжение: Сенаторы Узбекистана направили в Кабмин запрос из-за проблем с газом и электроэнергией
|Предыстория: В Каракалпакстане местные жители устроили акцию протеста из-за отсутствия газа
CA-NEWS (UZ) - В Кувинском районе Ферганской области люди вышли с протестом на улицу и перекрыли дорогу, требуя газа и света. Как сообщили очевидцы в соцсетях 2 декабря, в результате на дороге образовалась пробка.
Как отмечается на видео, люди требуют встречи с хокимом (главой) Ферганской области Шухратом Ганиевым.
На момент публикации комментариев по поводу инцидента от официальных органов в Узбекистане не было.
Ранее сообщалось, что 28 ноября в Андижанской области толпа людей, возмущенная отсутствием природного газа и электричества, перекрыла автомобильную дорогу. Аналогичные акции протеста состоялись днём ранее в Сырдарьинской области и Каракалпакстане.
В Узбекистане с наступлением холодов наблюдается энергетический кризис. Во многих регионах страны люди жалуются в соцсетях на отсутствие газа и электричества. В Ташкенте также сообщалось о сбоях в поставках газа и электричества.