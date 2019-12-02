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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На востоке Узбекистана люди перекрыли дорогу из-за отсутствия газа и света (видео)
Продолжение: Сенаторы Узбекистана направили в Кабмин запрос из-за проблем с газом и электроэнергиейПредыстория: В Каракалпакстане местные жители устроили акцию протеста из-за отсутствия газа

CA-NEWS (UZ) -  В Кувинском районе Ферганской области люди вышли с протестом на улицу и перекрыли дорогу, требуя газа и света. Как сообщили очевидцы в соцсетях 2 декабря, в результате на дороге образовалась пробка.

Как отмечается на видео, люди требуют встречи с хокимом (главой) Ферганской области Шухратом Ганиевым.

На момент публикации комментариев по поводу инцидента от официальных органов в Узбекистане не было.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Андижанской области толпа людей, возмущенная отсутствием природного газа и электричества, перекрыла автомобильную дорогу. Аналогичные акции протеста состоялись днём ранее в Сырдарьинской области и Каракалпакстане.

В Узбекистане с наступлением холодов наблюдается энергетический кризис. Во многих регионах страны люди жалуются в соцсетях на отсутствие газа и электричества. В Ташкенте также сообщалось о сбоях в поставках газа и электричества.

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