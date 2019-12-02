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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде снова начали снимать кондиционеры с жилых домов, - СМИ

CA-NEWS (TM) -  По решению главы Ашхабада Шамухаммета Дурдылыева с жилых домов начали демонтировать кондиционеры, включая те, что были установлены со стороны дворов.

На прошлой неделе снимали сплит-системы с домов по улице Анкара (бывшая ул. Юбилейная) у пересечения с улицей Огузхана (бывшая ул.Айтакова), сообщили "Хроники Туркменистана".

Жильцы домов возмущены, так как они использовали «сплиты» для обогрева квартир.

Несмотря на резкое похолодание, отопление во многих районах столицы все еще работает с перебоями. Как ранее передавали корреспонденты «Хроники Туркменистана», в подвалах домов полопались изношенные трубы отопления.

Издание напоминает, что ранее ашхабадцам запретили устанавливать внешние блоки сплит-систем на «парадной» стороне домов, которые видны с главных улиц. После этого жители домов начали переносить кондиционеры на разрешенные на тот момент стены, прятать на балконах или в подъездах.

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