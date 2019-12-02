Монголия в 2020 году запустит свой дом олимпийского гостеприимства в Токио

CA-NEWS (MNG) - Монголия впервые в Токио к 2020 году запустит свой собственный дом олимпийского гостеприимства. План был инициирован Баттушигом Батболдом, исполняющим обязанности президента Монгольского национального олимпийского комитета, который определил место, расположенное рядом с Токийской башней, в качестве места его расположения. Токийская башня - это решетка в стиле Эйфелевой башни, которая является вторым по высоте сооружением в Японии и является достопримечательностью столицы. Эту идею также поддерживает Хакухо, один из самых известных и успешных борцов сумо в Японии, родившийся в Монголии.

Баттушиг Батболд провел переговоры с президентом Токио 2020 Йоширо Мори, чтобы представить свою идею. Он получил эту идею после посещения Дома США во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в прошлом году. Баттушиг Батболд посетил Дом США с Анжелой Руджеро, американкой, бывшей председателем Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), с которой он учился с ней в Гарвардской школе бизнеса. «Анжела пригласила нас в Дом США во время зимних игр в Пхенчхане, где она представила нас американским спортсменам и спортивным чиновникам», - сказал он, который также должен стать шеф-миссии Монголии во время Токио 2020.

«В доме США состоялось большое мероприятие, на котором присутствовал и президент МОК Томас Бах. Мы также посетили Японский дом, созданный на зимних играх в Пхенчхане. Создание дома страны - это не только визитная карточка любой нации, на которой вы представляете спортсменов и принимающих много гостей, но и большое продвижение вашей страны в мире. Поэтому в 2018 году я встретился с послом Монголии в Японии г-ном Батджаргалом [Дамбадарджаа] и президентом Олимпийского комитета Японии по вопросу строительства Дома Монголии во время Токийских игр. Наш посол поддержал эту идею и изучил многие места. В настоящее время мы заканчиваем работу над локацией рядом с Токийской башней».

Он уверен, что Дом Монголии поможет поднять авторитет страны, зажатой между Россией на севере и Китаем на юге, которая является 18-й по величине страной в мире, но является самым малонаселенным суверенным государством на планете.

«Как только мы заключим соглашение, мы будем работать над строительством Дома Монголии и продвижением нашей страны», - сказал Баттушиг. «Йокодзуна [высший ранг в сумо] Хакухо также поддерживает эту идею, и монгольские борцы сумо придут в Монгольский дом, чтобы продвигать Монголию. Если мы построим Дом Монголии в Токио, я думаю, что он будет почти таким же эффективным, как крупные международные медиа-группы, поскольку это привлечет их интерес».

Монголия дебютировала на Олимпийских играх в Токио 1964 года - последний раз, когда японцы принимали это событие - и появлялись во всех Играх с тех пор, за исключением Лос-Анджелеса 1984 года, когда они присоединились к бойкоту во главе с Советским Союзом. До сих пор страна выиграла в общей сложности 26 медалей, в том числе две золотые, обе из которых были получены в Пекине 2008 года, когда Найдангиин Тувшинбаяр выиграл у мужчин выше 100 кг в дзюдо, а боксер Энхбатын Бадар-Ууган одержал победу.