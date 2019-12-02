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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае вводят обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов

CA-NEWS (CA) -  С 1 декабря жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов потребуется просканировать свои лица. О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве, передает BBC.

Власти КНР много лет последовательно борются с анонимным использованием интернета.

Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией. Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

Количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны.

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