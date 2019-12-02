Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться из-за несогласованности действий финансовых регуляторов

CA-NEWS (TJ) - Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось. Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил. Будут ли российские финансовые власти применять ответные меры, пока неизвестно, но такое право у них есть.

Как стало известно “Ъ”, всю прошлую неделю участники рынка денежных переводов и ЦБ пытались предотвратить остановку переводов денежных средств между Россией и Таджикистаном.

Так, 25 ноября в Банке России прошло совещание с участием представителей НБТ, MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотой короны». Обсуждался вопрос дальнейшей работы систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане в связи с тем, что с 3 декабря страна переходит на новую систему, которая предполагает проведение всех расчетов и процессинга по переводам через НБТ (см. “Ъ” от 19 августа). На совещании, по информации собеседников “Ъ” из числа его участников, было заявлено, что на указанные системы приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, при этом до сих пор никто из них не подключился к новой системе НБТ.

Для прояснения «технических и регуляторных нюансов» участники встречи просили НБТ перенести срок подключения к системе на полгода, но добиться этого так и не смогли.

Более того, 26 ноября НБТ разослал операторам платежных систем письмо, в котором указал, что согласно «Порядку трансграничного перевода денежных средств… в республике Таджикистан (№992 от 15.11.2019) обязывает операторов платежных систем, не подписавших соответствующие договора и не завершивших интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ, с 3 декабря приостановить деятельность по переводу денежных средств в Таджикистан». Получить комментарий НБТ о причинах отказа в отсрочке “Ъ” не удалось.

Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России, он уступает лишь Узбекистану. За 2018 год объем денежных переводов без открытия счета составил, по данным ЦБ, $2,55 млрд, за первый квартал 2019 года — $462 млн.

Учитывая масштаб денежных переводов между рынками, неготовность НБТ идти на компромисс поставила российских игроков в тупик. В ЦБ РФ в ответ на запрос “Ъ” лишь сообщили, что «российское законодательство позволяет платежным системам, осуществляющим трансграничные переводы денежных средств без открытия счета, подключиться к Национальному процессинговому центру НБТ». Между тем существуют ограничения на основании требований самого Банка России. Например, уточнял ранее регулятор участникам рынка, согласно инструкции ЦБ 129-И расчетным небанковским кредитным организациям (именно такой статус имеют операторы ряда систем) запрещено размещать средства в НБТ.

В результате 3 декабря можно ожидать как минимум временных трудностей с переводами в Таджикистан.

«Вестерн Юнион», например, уже предупредил своих партнеров из числа кредитных организаций о приостановке отправки переводов, рассказали “Ъ” в одном из банков. По словам зампреда правления «Киви банка» (оператор платежной системы Contact) Татьяны Мареевой, система уже начала процесс интеграции с НБТ. Но до его завершения переводы «отправлять не удастся, банки-партнеры в Таджикистане уже предупредили, что не будут их принимать и выдавать», признала госпожа Мареева. В «Золотой короне», «Вестерн Юнион» и MoneyGram не ответили “Ъ”.

Сроки интеграции зависят не только от систем переводов, но и от НБТ. Учитывая, что опыта применения системы, предложенной НБТ, ни в одной другой стране не было, и методика интеграции не отработана, процесс может затянуться, считают участники рынка.

Будут ли в связи с ситуацией приняты ответные меры, которые может инициировать Минфин РФ, “Ъ” не ответили. В 161-ФЗ предусмотрена возможность введения запрета на осуществление трансграничных переводов в отношении стран, которые сами ввели запрет в отношении зарегистрированных ЦБ платежных систем. Такие меры описаны в п. 19.1 161-ФЗ и были приняты, например, в отношении Украины.

В то же время, по мнению экспертов, в сохранении переводов между РФ и Таджикистаном заинтересованы обе стороны. «Логичным завершением диалога будет договоренность о правилах игры,— говорит коммерческий директор Chronopay Сергей Алпатов.— К сожалению, в переходный период наибольший негативный эффект происходящее скорее всего может оказать на конечных потребителей, обычных людей, которые едут на заработки и планирует регулярно перечислять средства оставшимся на родине членам семьи». По словам начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, стоит учесть, что переводы трудовых мигрантов составляют до 30% от экономики Таджикистана.

Российские же платежные системы лишатся до 6–7 млрд руб. доходов в год, что довольно существенно, поэтому я думаю, что в конечном итоге на чем-то сойдутся и компромисс между сторонами будет найден»,— уверен господин Авакян.

Если договориться не удастся, деньги пойдут по другим каналам, менее контролируемым и понятным для регуляторов, например, через криптовалюту и так далее. И хотя между Россией и Таджикистаном постепенно развиваются банковские переводы, серьезной альтернативой переводам без открытия счета они быть не могут. В Таджикистане, по подсчетам экспертов, лишь каждый четвертый житель страны имеет банковскую карту, а трудовые мигранты и вовсе предпочитают не пользоваться картами.