В Монголии назначен новый председатель Конституционного суда

CA-NEWS (MNG) - 2 декабря в Улан-Баторе состоялось общее собрание членов Конституционного суда Монголии, на котором обсуждались назначение и назначение нового председателя Конституционного суда.

В соответствии с законом о Конституционном суде председатель назначается из числа нынешних членов Конституционного суда и избирается большинством голосов. На сегодняшнем заседании Н. Чинбат был избран главой Конституционного суда после того, как его члены получили большинство голосов.

Чинбат Намжил, 1956 года рождения, занимал должность главы Верховного суда Монголии, советника члена парламента, директора правительственного исполнительного агентства - Департамента интеллектуальной собственности и советника министра юстиции и внутренних дел.

Он также работал в качестве члена Конституционного суда Монголии с 1998 по 2004 год и снова работал с 2017 года до сегодняшнего дня.

Напомним, предыдущий председатель Конституционного суда Д.Одбаяр оказался в центра скандала и подал в отставку. Южнокорейские СМИ сообщили, что Одбаяр во время полета на Korean Air домогался до стюардессы, за что позже был оштрафован на $6 тыс. На данный момент Одбаяр продолжает работать как член Конституционного суда Монголии.