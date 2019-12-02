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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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АБР выделит $150 млн на развитие животноводства в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Заемное соглашение на эту сумму Узбекистан подписал с

Азиатский банк развития подписал заёмное соглашение с Узбекистаном на выделение $150 млн для развития животноводства в стране.

Как сообщает "Норма", Ззаем выдается под 2% годовых, включая льготный период – 5 лет, срок погашения – 25 лет. Средства пойдут на реализацию 5–летнего проекта «Развитие создания цепочки добавленной стоимости в сфере животноводства» (2020-2024 гг.). Общая сумма проекта – $237,45 млн, включая вклады участников (бенефициаров) проекта – $56,15 млн и вклад Узбекистана – $31,3 млн (налоговые и таможенные льготы – $22,46 млн, оплата финансовых издержек в инвестпериод – $8,84 млн).

Управление кредитной линией, обеспечение своевременного освоение и целевого использования займа АБР, а также мониторинг и отчетность по реализации субпроектов возложены на коммерческие банки Узбекистана.

Проект охватывает все области Узбекистана. Исполнительным органом, ответственным за его своевременную и полную реализацию, координацию и управление, мониторинг и отчетность, является Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения при Минсельхозе.

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