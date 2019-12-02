В Монголии создали робота — юриста

CA-NEWS (MNG) - В Монголии юридическая фирма MDC&Khaanleks (ЭмДиЭс энд Хаанлекс) создала робота — юриста iGeree.

- Внедрение такого робота облегчает работу юристов. Человек не может дать совет одновременно нескольким людям. А наш робот-консультант Агирэ "IGeree" может (I c английского "я", гэрээ - с монгольского "контракт или договор"). И он не устает в отличии от человека поэтому он может работать сколько угодно, - рассказывает юрист фирмы MDC&Khaanleks Н.Нямбаяр.

iGeree - это комплексная платформа трудового права, основанная на передовых технологиях, которые предоставляют оптимальные и индивидуальные профессиональные юридические услуги физическим и юридическим лицам, отвечающие их потребностям.

Робот iGeree может составить трудовой договор, контракт, поручение, разрешение и любые другие документы, которые требуются в трудовых отношениях с индивидуальными данными.

Робот может также ответить на вопросы о возможности защиты любых прав, обязанностей и любых других вопросов, связанных с трудовым законодательством с помощью чат-бота, основанного на искусственном интеллекте 24/7.