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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане цены на продовольственные товары выросли на 3%

CA-NEWS (UZ) -  В ноябре этого года среднемесячный прирост потребительских цен в Узбекистане составил 1,7 процента. Об этом говорится в сообщении Госкомстата.

Согласно отчету, с начала года цены на услуги и товары на потребительском рынке выросли на 13,3%.

По сравнению с ноябрем 2018 года средний уровень цен в потребительском секторе вырос на 15,6%.

Отмечается, что продовольственные товары за месяц подорожали на 3%, в то время как непродовольственные товары прибавили в цене 0,8%, а услуги — 0,6%. Для сравнения: в ноябре 2018 года лидерство по росту цен и тарифов принадлежало услугам, которые за месяц подорожали на 3,3%. Продовольственные товары за тот период стали дороже на 2,7%, а непродовольственные товары — на 1,2%. В тоже время цены на продукты питания выросли на 2,7 процента за месяц.

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