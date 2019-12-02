РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане поезд насмерть переехал 82-летнего мужчину

CA-NEWS (UZ) -  В Папском районе Наманганской области Узбекистана грузовой поезд насмерть сбил 82-летнего мужчину, сообщили в Следственном департаменте при МВД.

По данным ведомства, происшествие произошло 2 декабря примерно 05:50 часов утра. Машинист электровоза, управляя грузовым поездом, на первом пикете 115 километра железнодорожного пути по направлению «Кушминор-Пап», пролегающей по территории Папского района Наманганской области, переехал переходящего железнодорожный путь пешехода 82-летнего мужчину. В результате пешеход скончался на месте происшествия.

Грузовой поезд остановился в 05:50 часов, продолжил свое движение в 06:57 часов.

На месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В США при крушении самолета погибли девять человек
  • В США потратили $7,4 млрд на «Чёрную пятницу» в интернет-магазинах
  • В Андижане недовольные отсутствием газа и света люди перекрыли дорогу (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×