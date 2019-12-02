В Узбекистане поезд насмерть переехал 82-летнего мужчину

CA-NEWS (UZ) - В Папском районе Наманганской области Узбекистана грузовой поезд насмерть сбил 82-летнего мужчину, сообщили в Следственном департаменте при МВД.



По данным ведомства, происшествие произошло 2 декабря примерно 05:50 часов утра. Машинист электровоза, управляя грузовым поездом, на первом пикете 115 километра железнодорожного пути по направлению «Кушминор-Пап», пролегающей по территории Папского района Наманганской области, переехал переходящего железнодорожный путь пешехода 82-летнего мужчину. В результате пешеход скончался на месте происшествия.

Грузовой поезд остановился в 05:50 часов, продолжил свое движение в 06:57 часов.

На месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются.