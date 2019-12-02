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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе возведут шестиярусные автостоянки

CA-NEWS (TJ) -  Главным управлением по архитектуре и строительству столицы Таджикистана подготовлены проекты многоярусных автостоянок, которые будут возведены в различных районах города в ближайшее время, сообщил «Азия-Плюс» источник в администрации мэра столицы.

Паркинги будут построены для устранения проблем, связанных с длительной парковкой автомашин во дворах жилых домов, на тротуарах, а также на улицах, где, чаще всего, этого нельзя делать.

Все автостоянки будут оснащены камерами видеонаблюдения, мойками для автомашин, их будут круглосуточно охранять.

«Паркинги будут от четырех до шести этажей, и они будут возведены в различных районах столицы с учетом количества автомобилей, зарегистрированных там», - отметил источник.

По его словам, проекты паркингов находятся на стадии рассмотрения в мэрии, после их утверждения начнется их возведение.

Все автостоянки будут оснащены камерами видеонаблюдения, мойками для автомашин, их будут круглосуточно охранять.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20191202/v-dushanbe-vozvedut-shestiyarusnie-avtostoyanki

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