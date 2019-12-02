Назначен новый посол Монголии в России

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 29 ноября назначил Даваа Дуламсурэна чрезвычайным и полномочным послом Монголии в России.

Более того, он был отстранен от должности советника президента по оборонной политике и безопасности в этот день.

Генерал-лейтенант Д.Даваа окончил Вольский военный институт Советского Союза в 1986 году и Военно-транспортную академию Санкт-Петербурга в 1997 году. Он служил в оборонном секторе с 1986 года, работая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Монголии. Силы, начиная с 2015 года, а также занимал должность советника по оборонной политике и безопасности президента Монголии до его назначения послом.