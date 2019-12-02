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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Ирака одобрил отставку премьер-министра

CA-NEWS (CA) -  Парламент Ирака одобрил отставку премьер-министра Аделя Абдул-Махди в обстановке продолжения по всей стране антиправительственных протестов, передает NHK.

Абдул-Махди выразил свое намерение уйти в отставку в прошлом месяце.

По конституции, президент Бархам Салех должен обратиться к крупнейшему блоку в парламенте с просьбой предложить кандидатуру на пост премьер-министра. Однако ожидается, что это будет трудным процессом, так как парламент переполнен маленькими партиями.

Народ, недовольный высоким уровнем безработицы и плохим социальным обслуживанием, начал антиправительственные протесты в начале октября. В результате столкновений с силами безопасности погибли 380 человек и были ранены еще 16 тысяч.

Участники демонстраций настаивают на том, что одной только отставки Абдул-Махди недостаточно. Они планируют продолжать свою кампанию, требуя новых выборов в парламент и улучшения социального обслуживания.

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