Новым президентом АБР избрана Масацугу Асакава

CA-NEWS (CA) - Совет управляющих Азиатского банка развития избрал Масацугу Асакава новым президентом АБР.

М.Асакава вступит в должность 10-го президента АБР 17 января 2020 года.

В настоящее время он является специальным советником премьер-министра и министра финансов Японии. Он сменит на этом посту Такехико Накао, который покинет свой пост 16 января 2020 года.

Он получил степень бакалавра искусств в Токийском университете в 1981 году и степень магистра в Принстонском университете в 1985 году.