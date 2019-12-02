Новым президентом АБР избрана Масацугу Асакава
- Азия и мир, экономика
- 15:12, 02 декабря 2019
- Просмотров: 467
CA-NEWS (CA) - Совет управляющих Азиатского банка развития избрал Масацугу Асакава новым президентом АБР.
М.Асакава вступит в должность 10-го президента АБР 17 января 2020 года.
В настоящее время он является специальным советником премьер-министра и министра финансов Японии. Он сменит на этом посту Такехико Накао, который покинет свой пост 16 января 2020 года.
Он получил степень бакалавра искусств в Токийском университете в 1981 году и степень магистра в Принстонском университете в 1985 году.