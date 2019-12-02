РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский борец получил звание «Великого борца» в Бишкеке

CA-NEWS (MNG) -  Открытый чемпионат Азии по кыргыз курошу впервые прошел в Бишкеке 27-28 ноября.

Всего 28 ноября были разыграны 3 комплекта медалей, а также звание «Великого борца» в абсолютной весовой категории.

Турнир прошел по правилам утвержденной Международной федерацией по кыргыз курошу.

На этом чемпионате монгольский борец Д.Анар завоевал золотую медаль в абсолютной весовой категории. Дорж одержал три победы подряд и вышел в финал, где встретился с борцом из Кыргызстана Нурбеком Кожобековым.

После упорной 4-минутной борьбы монгольский борец вышел победителем со счетом 3:2 и выиграл золотую медаль и звание «Великого борца». Также он получил денежный приз в размере 100 тыс. сомов.

Д.Анар является спортсменом спортивного комитета при Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Полиция Гааги сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом
  • Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов в Амазонии
  • В Астане в честь Дня Первого президента РК запуcтят фейерверк
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×