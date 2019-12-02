Монгольский борец получил звание «Великого борца» в Бишкеке

CA-NEWS (MNG) - Открытый чемпионат Азии по кыргыз курошу впервые прошел в Бишкеке 27-28 ноября.

Всего 28 ноября были разыграны 3 комплекта медалей, а также звание «Великого борца» в абсолютной весовой категории.

Турнир прошел по правилам утвержденной Международной федерацией по кыргыз курошу.

На этом чемпионате монгольский борец Д.Анар завоевал золотую медаль в абсолютной весовой категории. Дорж одержал три победы подряд и вышел в финал, где встретился с борцом из Кыргызстана Нурбеком Кожобековым.

После упорной 4-минутной борьбы монгольский борец вышел победителем со счетом 3:2 и выиграл золотую медаль и звание «Великого борца». Также он получил денежный приз в размере 100 тыс. сомов.

Д.Анар является спортсменом спортивного комитета при Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС).