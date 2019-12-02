Конференция исследования монгольского героического эпоса "Жангар" прошла в Пекине

CA-NEWS (MNG) - 29 ноября в китайской столице прошла научная конференция китайского института исследования монгольского героического эпоса "Жангар".

Ассоциация Национального литературного общества Китайской академии общественных наук и Научно-исследовательское общество "Жангар" организовали эту встречу с участием более 40 ученых из Центрального национального университета Пекина, провинции Ганьсу, Западного университета Внутренней Монголии, Университета науки и техники Внутреннего Монголии с 19 основных презентаций.

На этой встрече ученые обсудили некоторые из рукописей, посланий и выражений текстов "Жангар", обсудили особенности языка, образцы повествования, версии и переводы, а также чтобы защитить и распространить эту историческую работу, создать фонд данных исследований, распространить его как произведения искусства и обменялись мнениями по этому вопросу.

Председатель Национального института литературы Китайской академии наук и председатель научно-исследовательского общества "Жангар", профессор Б. Цогжин, научный сотрудник Института этнической литературы Китайской академии наук и заместитель председателя научно-исследовательского общества "Жангар", учёный Сэцэнбат, эксперт Центра саентологических исследований, РАН Калмыкия, исследователь Базар, заместитель директора Университета монгольского языка и культуры, Университет северо-западной Монголии КНР Б.Мөнхөө и профессор Внутреннего Монгольского Университета Педагогии, Оч приняли участие, говорится в сообщении китайского ИА CCTV.COM.

Галерея: Конференция исследования монгольского героического эпоса \"Жангар\" прошла в Пекине