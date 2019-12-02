В Узбекистане упростили порядок ликвидации субъектов предпринимательства

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сенаторы одобрили закон о совершенствовании порядка ликвидации в стране субъектов предпринимательства.

Целью закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процедуры ликвидации субъектов хозяйствования» является упрощение этого процесса, предотвращение коррупции путем повышения прозрачности.

Документ предусматривает внесение изменений в пять законов и 2 кодекса Республики Узбекистан. В частности, в Гражданский кодекс внесены изменения, предусматривающие возможность ликвидации юридического лица в случае осуществления деятельности без лицензии (лицензии) или осуществления деятельности, запрещенной законом.

Кроме того, законом закреплено размещение в СМИ объявления о ликвидации юридического лица, размещение информации о добровольной ликвидации юридического лица на официальном сайте регистрирующего органа. В объявлении о ликвидации юридического лица указываются порядок и сроки подачи требований его кредиторами. Этот период не может быть менее двух месяцев с даты публикации объявления о ликвидации.