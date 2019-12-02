РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане упростили порядок ликвидации субъектов предпринимательства

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане сенаторы одобрили закон о совершенствовании порядка ликвидации в стране субъектов предпринимательства.

Целью закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процедуры ликвидации субъектов хозяйствования» является упрощение этого процесса, предотвращение коррупции путем повышения прозрачности.

Документ предусматривает внесение изменений в пять законов и 2 кодекса Республики Узбекистан. В частности, в Гражданский кодекс внесены изменения, предусматривающие возможность ликвидации юридического лица в случае осуществления деятельности без лицензии (лицензии) или осуществления деятельности, запрещенной законом.

Кроме того, законом закреплено размещение в СМИ объявления о ликвидации юридического лица, размещение информации о добровольной ликвидации юридического лица на официальном сайте регистрирующего органа. В объявлении о ликвидации юридического лица указываются порядок и сроки подачи требований его кредиторами. Этот период не может быть менее двух месяцев с даты публикации объявления о ликвидации.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Премьер Ирака подал прошение об отставке на фоне протестов
  • Госдеп США выразил обеспокоенность российским законом об иноагентах
  • Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов в Амазонии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×