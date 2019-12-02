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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В отравлении 16 человек в Узбекистане виноват не газ, а консервы, - СМИ
Предыстория: Под Ташкентом семья отравилась угарным газом, пострадали 11 несовершеннолетних

CA-NEWS (UZ) -  СМИ в Узбекистане назвали причиной отравления семьи в Кибрайской районе Ташкентской области консервы, а не угарный газ.

Напомним, 1 декабря была опубликована информация, по сообщению следственного комитета МВД Республики Узбекистан, что в Кибрайской районе Ташкентской области семья из 16 человек отравилась угарным газом, которых в срочном порядке доставили в больницу. Среди пострадавших - 11 детей.

АО «Худудгазтаъминот» в целях изучения деталей случившегося в оперативном порядке прибыли на место происшествия – дом по улице «Янги тонг» МСГ «Алишерабод». Была проведена проверка эксплуатируемых газовых приборов и труб, которая определила отсутствие признаков угарного газа. Единственное, что обнаружили специалисты газоснабжающих организаций – это нарушение правил установки отопительного прибора в доме. Хозяева на свой лад установили оборудование, а потому специалисты газоснабжающей организации прекратили подачу газа в эту точку, сообщает издание "Правда Востока"ю

Со слов участников происшествия, днем ранее к ним в гости приехали родственники, которых угощали консервированными продуктами домашнего приготовления, в результате чего произошло отравление 7 человек, 5 из которых - дети.

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