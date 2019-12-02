В Узбекистане градоначальники не смогут дарить людям машины или квартиры

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане хокимы (главы администраций) теперь не смогут дарить машины или квартиры по своему усмотрению. Об этом сообщил начальник главного управления Министерства финансов Жамшид Абруев, передает Кун.уз



«В социальных сетях люди спрашивают, откуда хокимы берут деньги на машины, квартиры и подарки. Можно сказать, что деньги берутся из дополнительных доходов местных бюджетов. Согласно закону «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год», теперь хокимы будут тратить дополнительные доходы с одобрения местных кенгашев. Это улучшит бюджетную дисциплину», - цитирует издание Абруева.

Жамшид Абруев также сообщил, что хокимиятам разрешат использовать маленькую сумму при чрезвычайных обстоятельствах. При этом каждый квартал местные власти будут давать информацию о расходах.

Напомним, в ноябре текущего года сообщалось, что хоким Андижанской области подарил автомобиль Nexia поэту Шарофиддину Болтабоеву, агитировавшему стихами собирать хлопок.