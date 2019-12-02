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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уроженцу Таджикистана Самариддину Раджабову предъявили в Москве новое обвинение

CA-NEWS (TJ) -  Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Ранее судья Тверского суда Сизинцева постановила вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков в части определения места преступления. В предыдущем постановлении указано, что Раджабов бросил в сторону полицейских Линника, Комбарова и Внукова бутылку неподалёку от дома 1 на Цветном бульваре. Однако на бульваре нет дома с таким номером. На это в своём ходатайстве о возврате прокурору и указал адвокат Бадамшин.

На предварительном заседании Сизинцева отклонила ходатайство, однако на первом заседании по существу сама поставила вопрос о возврате дела прокурору по тем же основаниям и постановила дело вернуть.

Согласно новому постановлению, Раджабов бросил бутылку «на удалении примерно 6,9 м от киоска вентиляционной шахты» и «на удалении примерно 66,7 м от угла д. 23 по Петровскому бульвару».

Как пояснил Бадамшин, теперь дело будет рассматриваться в Мещанском районном суде.

Самариддина Раджабова, уроженца Таджикистана, который живет в Москве, обвиняют в угрозе применения насилия к троим полицейским.

Акция 27 июля проводилась в поддержку независимых политиков, которых Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму.

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