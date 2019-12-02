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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

CA-NEWS (CA) -  Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявил на специальном заседании 2 декабря о самороспуске, решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства, сообщает РИА Новости.

Специальное заседание парламента под председательством спикера Милли Меджлиса Октая Асадова состоялось 2 декабря, на повестку дня был вынесен вопрос о самороспуске законодательного органа по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан".

Вопрос был поставлен на голосование парламентариев. Депутаты проголосовали "за". Тем самым по итогам голосования было принято решение о самороспуске парламента. Решение о проведении досрочных парламентских выборов примет президент.

Ранее политический совет правящей партии "Новый Азербайджан" провел заседание, на котором депутатам рекомендовали выступить с инициативой о роспуске парламента. Зампредседателя, исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что такое решение принято для поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы были должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.

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