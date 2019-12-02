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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Узбекистана принимает участие в сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

CA-NEWS (UZ) -  2 декабря 2019 года делегация Республики Узбекистан во главе с президентом Академии наук Бехзодом Юлдашевым примет участие в специальной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

По информации Посольства Узбекистана в Австрии, основным пунктом повестки дня специальной сессии является утверждение в должности нового генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который в октябре был избран Советом управляющих главой Агентства.

Делегация Узбекистана планирует провести также ряд двусторонних встреч для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

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