Делегация Узбекистана принимает участие в сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

CA-NEWS (UZ) - 2 декабря 2019 года делегация Республики Узбекистан во главе с президентом Академии наук Бехзодом Юлдашевым примет участие в специальной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

По информации Посольства Узбекистана в Австрии, основным пунктом повестки дня специальной сессии является утверждение в должности нового генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который в октябре был избран Советом управляющих главой Агентства.

Делегация Узбекистана планирует провести также ряд двусторонних встреч для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.