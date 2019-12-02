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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Две девочки сбежали из детского дома в Темиртау

CA-NEWS (KZ) -  В розыск объявлены две несовершеннолетние девочки, сбежавшие из детского дома в Темиртау, передает NUR.KZ.

О судьбе двоих несовершеннолетних сирот 13-ти и 16-ти лет в настоящий момент ничего неизвестно. Одна из пропавших – 16-летняя Дарья Максимова. Другая – 13-летняя Мишель Лавриенко.

По информации правоохранительных органов, девочки ушли из социального учреждения 30 ноября в 17.30. Поисками сирот занимаются отделы розыска нескольких районных отделов полиции Темиртау.

«Просим всех граждан при получении какой-либо информации о местонахождении девочек сообщить в Старогородской отдел полиции управления полиции Темиртау по телефонам: 8 (7213) 444-307, 444-302 или по номеру сотового телефона: 8 702 933 19 92», - сообщили в полиции.

Приметы девочек:

Максимова Дарья Александровна: дата рождения: 05.08.2003, рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые короткие. Была одета в куртку болотного цвета, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Лавриенко Мишель Анатольевна: дата рождения 05.06.2006, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные. Была одета в красный пуховик, черные брюки, черную шапку.

Screenshot_2019-12-02 Две девочки сбежали из детского дома в Темиртау(1)

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