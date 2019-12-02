РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Германии ограбили второй музей за неделю

CA-NEWS (CA) -  Музей Штази в Берлине, где хранятся экспонаты, связанные с тайной полицией коммунистической Восточной Германии, подвергся ограблению.

Преступление было совершено через несколько дней после того, как воры пробрались в музей в Дрездене, похитив старинные ювелирные украшения.

Берлинская полиция заявила 1 декабря, что грабители проникли через окно первого этажа поздним вечером 30 ноября или после полуночи. Полиция сообщила, что грабители «разбили несколько витрин и украли медали и драгоценности». Утром 1 декабря сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в выставочных залах и уведомил власти о преступлении.

25 ноября воры, частично отключив электричество в здании бывшего дворца саксонских монархов, пробрались в музей «Зеленый свод» в Дрездене. Они унесли ювелирные изделия с бриллиантами 18 века, в том числе знаменитый 49-каратный бриллиант из коллекции саксонского правителя Августа Сильного.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сенаторы Узбекистана направили в Кабмин запрос из-за проблем с газом и электроэнергией
  • Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов в Амазонии
  • В Андижане недовольные отсутствием газа и света люди перекрыли дорогу (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×