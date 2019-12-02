В Германии ограбили второй музей за неделю

CA-NEWS (CA) - Музей Штази в Берлине, где хранятся экспонаты, связанные с тайной полицией коммунистической Восточной Германии, подвергся ограблению.

Преступление было совершено через несколько дней после того, как воры пробрались в музей в Дрездене, похитив старинные ювелирные украшения.

Берлинская полиция заявила 1 декабря, что грабители проникли через окно первого этажа поздним вечером 30 ноября или после полуночи. Полиция сообщила, что грабители «разбили несколько витрин и украли медали и драгоценности». Утром 1 декабря сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в выставочных залах и уведомил власти о преступлении.

25 ноября воры, частично отключив электричество в здании бывшего дворца саксонских монархов, пробрались в музей «Зеленый свод» в Дрездене. Они унесли ювелирные изделия с бриллиантами 18 века, в том числе знаменитый 49-каратный бриллиант из коллекции саксонского правителя Августа Сильного.