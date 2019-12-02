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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

CA-NEWS (CA) -  Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает пресс-служба президента РФ.

Договор о восточном маршруте экспорта российского природного газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год.

Природный газ будет транспортироваться по магистрали с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Трасса газопровода протяжённостью около 3000 километров проходит по территории Иркутской области, Республики Саха и Амурской области.

С российской стороны в мероприятии приняли также участие заместитель Председателя Правительства, председатель российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Дмитрий Козак, Министр энергетики Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, который находился на компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области.

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