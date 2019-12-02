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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минтранс Таджикистана и JICA подписали два соглашения по автодороге Душанбе-Бохтар

CA-NEWS (TJ) -  Министерство транспорта Таджикистана и исследовательская группа (CTII) Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) подписали два соглашения по проекту строительства участка Кызыл-Кала – Бохтар автодороги Душанбе – Бохтар, передает Avesta.

Технико-экономическое обоснование проекта проводилось японскими специалистами в течение почти двух лет. Протяженность дороги составляет 10 км.

Ранее сообщалось, что правительство Японии выделило $31 млн. в качестве гранта на реконструкцию участка Кызыл-Кала – Бохтар автодороги Душанбе-Бохтар.

При этом японское правительство выделило эти средства через Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA).

Целью проекта является повышение безопасности перевозок и дорожного движения, а также содействие экономическому развитию Таджикистана.

В рамках реконструкции планируется не только реабилитировать трассу Душанбе – Бохтар, но и модернизировать дорогу в приграничном с Афганистаном районе.

Таким образом, планируется, что трасса, соединяющая Душанбе и Нижний Пяндж после реконструкции будет способствовать развитию транспортной логистике между странами.

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