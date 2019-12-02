РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Худжанде депутат Кыргызстана разбился на «Лексусе LX570»
Депутат на «Лексусе LX570» попал в ДТП
Депутат на «Лексусе LX570» попал в ДТП

CA-NEWS (TJ) -  Депутат местного кенеша Кыргызстана попал в дорожно-транспортное происшествие на автомобиле «Лексус LX570», сообщает корреспондент Turmush.

Как выяснилось, на участке дороги Худжанд—Исфара [Таджикистан] произошло лобовое столкновение автомобилей марки «Лексус LX570» и «Опель».

За рулем «Лексуса», по некоторым данным, находился К.А. - спикер одного из местных кенешей в Лейлекском районе. Вторым авто управлял гражданин Таджикистана.

Обоих водителей доставили в больницу в городе Худжанд. О состоянии депутата пока неизвестно.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сенаторы Узбекистана направили в Кабмин запрос из-за проблем с газом и электроэнергией
  • В Астане в честь Дня Первого президента РК запуcтят фейерверк
  • В ходе субботника в Душанбе восстановлены могилы ветеранов войны
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×