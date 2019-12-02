В Худжанде депутат Кыргызстана разбился на «Лексусе LX570»

Депутат на «Лексусе LX570» попал в ДТП

CA-NEWS (TJ) - Депутат местного кенеша Кыргызстана попал в дорожно-транспортное происшествие на автомобиле «Лексус LX570», сообщает корреспондент Turmush.

Как выяснилось, на участке дороги Худжанд—Исфара [Таджикистан] произошло лобовое столкновение автомобилей марки «Лексус LX570» и «Опель».

За рулем «Лексуса», по некоторым данным, находился К.А. - спикер одного из местных кенешей в Лейлекском районе. Вторым авто управлял гражданин Таджикистана.

Обоих водителей доставили в больницу в городе Худжанд. О состоянии депутата пока неизвестно.



