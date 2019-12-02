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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Мадриде открылась конференция COP25

CA-NEWS (CA) -  Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата COP25 начала работу в столице Испании, передает NHK.

Первоначально эту встречу предполагалось провести в Южной Америке, в городе Сантьяго, однако чилийское правительство отказалось от планов принять это мероприятие в октябре из-за общественных волнений. В ответ Мадрид предложил принять его у себя.

Задачей конференции в нынешнем году является прийти к согласию по некоторым правилам для имплементации Парижского соглашения. Это соглашение, принятое в целях борьбы с глобальным потеплением, должно начать действовать в будущем году.

Работа конференции COP25 продлится по 13 декабря. Японию будет представлять министр по делам окружающей среды Синдзиро Коидзуми. Ожидается, что в работе конференции примет участие юная шведская активистка Грета Тунберг.

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