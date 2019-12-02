Автобус с гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком в Казахстане
- Узбекистан, происшествия
- 18:30, 02 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - 2 декабря 74 иностранца попали в ДТП на трассе «Самара-Шымкент», двое пострадали. Об этом сообщила руководитель пресс-службы АО НК «Казавтожол» - Маржан Ордабай, сообщили казахстанские СМИ.
По предварительным данным водитель автобуса Neoplan превысил скорость и, не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с грузовиком Daf.
Авария произошла около поселка Шижага Кызылординской области на 1311 километре.
74 гражданина Узбекистана и Таджикистана эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь.
Двоих пострадавших забрали врачи скорой медицинской помощи центральной Аральской районной больницы. По предварительным данным, пострадавшие поступили в больницу с переломами ног.
Подробности ДТП выясняются.