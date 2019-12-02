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  2 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус с гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком в Казахстане

CA-NEWS (UZ) -  2 декабря 74 иностранца попали в ДТП на трассе «Самара-Шымкент», двое пострадали. Об этом сообщила руководитель пресс-службы АО НК «Казавтожол» - Маржан Ордабай, сообщили казахстанские СМИ.

По предварительным данным водитель автобуса Neoplan превысил скорость и, не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с грузовиком Daf.

Авария произошла около поселка Шижага Кызылординской области на 1311 километре.

74 гражданина Узбекистана и Таджикистана эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь.

Двоих пострадавших забрали врачи скорой медицинской помощи центральной Аральской районной больницы. По предварительным данным, пострадавшие поступили в больницу с переломами ног.

Подробности ДТП выясняются.

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