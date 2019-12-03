Асасёрю Дагвадорж подарит 3-х комнатную квартиру новому гражданину Монголии Саиду Моллаеи

CA-NEWS (MNG) - Долгорсурэнгийн Дагвадорж, родивший 27 сентября 1980 года в Улан-Баторе — 68-й Йокодзуна в истории сумо, в отставке. (Асасёрю означает «Утренний Синий Дракон») написал на своей странице в соцсети, что он подарит 3-х комнатную квартиру новому гражданину Монголии Саид Моллаеи в Улан-Баторе. «Монгол улсын иргэн MOLLAEI SAEID. Саеид Моллаейд миний зүгээс 3 өрөө байр бэлэглэснээ илэрхийлж байна! Таньд спортын өндөр амжилт хүсье! Монгол улсын төлөө зүтгэе!»-«Гражданин Монголии MOLLAEI SAEID. Я подарю 3-х комнатную квартиру Саеиду Моллаею! Вам желаю спортивные удачи! Служим Монголии вместе!»

Сегодня в Улан-Баторе, цена 3-х комнатной квартиры колеблется от 200 млн ($73 тыс.) до 300 млн тугриков ($110 тыс.).

Напомним, на днях иранский дзюоист Саид Моллаеи стал гражданином Монголии по указу президента страны и получил монгольский паспорт и рук главы государства Халтмагийна Баттулги.

Саид подал заявление на получение гражданства в Монголии в главное управление по вопросам миграции (ГУВМ). Президент Монголии одобрил заявление 20 ноября и издал указ О приеме в гражданство Монголии на основаниях положений статей 33 Конституции Монголии и 19 закона «O гражданстве», также отчета ГУВМ.

На чемпионате мира в 2019 году в Токио иранские власти приказали Саиду Моллаеи проиграть, чтобы в финале он не вышел против дзюдоиста из Израиля Саги Муки.

«В Японии я принял самое важное в моей жизни решение. Возможно, я никогда больше не увижу свою семью. Я знаю, будет тяжело. Олимпийская борьба стала частью моей жизни", - сказал спортсмен.

Чемпион мира 2018 года Саид Моллаеи бежал из Ирана, после чего ему было обещано немецкое гражданство.

Получение монгольского паспорта может проложить путь Моллаею к представлению страны в Токио 2020, но любое изменение в верности его приемной стране должно быть одобрено Исполнительным советом Международного олимпийского комитета. Исполком МОК должен провести трехдневное заседание, которое начнется сегодня.